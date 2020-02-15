صور “ودية” لـ حمدوك مع وزير الخارجية الأمريكي تثير ضجة بمواقع التواصل

أثارت صور ” ودية ” لرئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التقطت يوم الجمعة، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي، بحسب مانقلت “السوداني الإلكترونية”.

وأظهرت الصور التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الاجواء الودية وتبادل الابتسامات مابين حمدوك و بومبيو، كشفتها لغة الجسد التي توحي بالانسجام، في أول لقاء جمع بينهما منذ تسلم حمدوك لرئاسة مجلس الوزراء.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن إن الإدارة الأميركية لم تتخذ قراراً بشأن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

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وقال “بومبيو” في تصريح مساء “الخميس” الماضي إن قرار من هذا النوع يؤخد بتأنٍ شديد لحساسية التصنيف، فيما لم يُكشف بعدها ما دار حتى الساعة من تقدم حول هذا الملف خلال هذا اللقاء الذي جمعهما،

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)