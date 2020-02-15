المريخ يبدأ ترتيبات حُضُور العرفاوي إلى الخرطوم

التاريخ: 15-فبراير-2020 فى : رياضة 9 مشاهدة تفيد المُتابعات أنّ مُفاوضات المريخ مع مدربه العام السابق التونسي رمزي العرفاوي مضت حتى اللحظة بشكل جيد وقطعت شوطاً بعيداً.. وبحسب صحيفة كورة سودانية، فإنّ المريخ بدأ الإجراءات لحضور العرفاوي الى الخرطوم لإكمال الاتّفاق بشكل رسمي ووضع اللمسات الأخيرة عليه وبحث أمر الطاقم المعاون قبل توقيع العُقُود الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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