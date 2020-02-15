ريشموند: صنعت ثنائية مع التش وأرغب في لقب (الهدّاف)

أكد المهاجم الغاني أنطوي ريشموند المنضم حديثاً لكشوفات المريخ، عن رغبته في تسجيل ظهوره الأول مع فريقه الجديد والمُشاركة لمدة (90) دقيقة في مباراة اليوم أمام هلال الفاشر، رغم أنه غير جاهز من الناحية النفسية بعد المُعاناة التي عاشها في الفترة الماضية بسبب (أزمة الإقامة).

وذكر ريشموند إبان استضافته في برنامج (حال الرياضة) بقناة (سودانية 24)، أنّه سعيدٌ للغاية لأن المشكلة التي حرمته اللعب طوال الفترة الماضية قد حُلت أخيراً، وقال: جئت الى السودان من أجل اللعب وشاركت مع المريخ في المباريات

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الودية وسجّلت خلالها العديد من الأهداف، وكنت اتطلّع بشدة للمُشاركة مع فريقي في المباريات الرسمية لولا المُشكلة التي حرمتني الظهور في الفترة الفائتة، وأضاف الغاني: رافقت الفريق إلى شندي في الجولة الماضية بنية المشاركة في اللقاء، غير أنني علمت قبل نصف ساعة فقط من موعد اللقاء بأنّ أوراقي لم تكتمل وهو ما أصابني بإحباطٍ شديدٍ، لأنّني كنت أرغب في مُساعدة الفريق، خصوصاً وأن النتيجة لم تكن جيدة، وأردف: سمعت الجماهير تُوجِّه انتقادات للمدرب لكنني أعتقد أن المسؤولية تقع على عاتقنا كلاعبين وعلينا تحمُّلها.. وأكد ريشموند رغبته في الفوز بلقب هداف الممتاز،

وبحسب صحيفة كورة سودانية قال: صحيح إنني أبدأ مشواري من الدورة الثانية وبعد مرور جولتين منها، لكنني مع ذلك أطمح في المنافسة على لقب الهداف وأشعر أنّ ذلك الهدف ممكن بعد أن صنعت ثنائية جيدة مع التش وأنني لو تحركت بشكل جيد فيمكن أن يصنع لي التش الكثير من الأهداف.. وختم الغاني حديثه بالقول: أرى أن الدوري السوداني قوي على

عكس ما يعتقد الكثيرون ، وأن من يلعب فيه يستطيع اللعب في أيِّ دوري آخر، لكنني أطمح أن يكون الدوري محطة بالنسبة لي لتحقيق حلمي باللعب في أوروبا، واتطلّع للمُشاركة في مباراة اليوم أمام هلال الفاشر لمساعدة الفريق للعودة الى سكة الانتصارات ومساعدته على الاحتفاظ باللقب رغم تأثري نفسياً بالإشكالات التي واجهتها في الفترة الماضية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)