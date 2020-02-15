مشار يطالب المجتمع الدولي والترويكا بالتدخل لحل القضايا العالقة

طالب زعيم المعارضة في دولة جنوب السودان الدكتور رياك مشار المجتمع الدولي ودول الترويكا بضرورة التدخل العاجل لحل الازمة السياسية الماثلة بجنوب السودان والضغط على الحكومة لتنفيذ اتفاقية السلام.

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دعت المعارضة في بيان بحسب صحيفة المجهر امس، طالبت الاتحاد الافريقي ودول الترويكا والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل والضغط على الحكومة في جوبا بتنفيذ اتفاقية السلام بجانب حل القضايا العالقة في ملفي الترتيبات الامنية وعدد الولايات.

وتطالب الحكومة بالابقاء على “32” ولاية بينما تدعو المعارضة لتقليص العدد الى “24” ولاية او الرجوع الى “10” ولايات.

ويضيف البيان ان الحرب تسببت في مقتل ونزوح اكثر من خمسة آلاف لاجيء من الجنوب الى دول الجوار.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)