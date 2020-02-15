جلد وتغريم سائق حافلة ضبط مخمورا

التاريخ: 15-فبراير-2020 فى : حوادث 7 مشاهدة غرمت محكمة النظام العام بالحاج يوسف سائق حافلة “10” آلاف جنيه، وفي حال عدم الدفع السجن “6” أشهر. وذلك في اعقاب ادانته بقيادة حافلة بمنطقة الشقلة بالحاج يوسف تحت تأثير الخمر، كما امرت المحكمة بتنفيذ الجلد “40” جلدة على المدان. Advertisements يذكر في البلاغ انه تم توقيف المتهم بالشارع العام بحسب صحيفة المجهروعند توقيفه تبين بانه مخمور وضبط بحوزته زجاجة الخمر، على الفور اقتيد الى قسم الشرطة وبعد التحريات معه امرت النيابة بتقديم المدان للمحكمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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