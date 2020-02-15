تفاصيل اتهام نظامي قتل آخر طعناً بالسيف ببورتسودان

التاريخ: 15-فبراير-2020
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أكد شهود اتهام تفاصيل مثيرة حول اتهام نظامي بقتل آخر طعناً بالسيف وذلك في احداث النزاع القبلي بمدينة بورتسودان.
وقال نظامي يتبع لقسم شرطة دار النعيم ان المتهم لم يداوم عمله لاسبوع من وقوع الاحداث، وكانت محكمة بورتسودان الجنائية برئاسة القاضي محيي الدين علي بريمة استمعت لاقوال الشاهد والمبلغ والمتحري. وحسب قضية الاتهام التي اوردتها صحيفة المجهر ان المتهم هو نظامي كان قد اتهم بقتل آخر داخل ركشته طعناً بالسيف ابان النزاع القبلي الذي وقع بين المكون القبلي للمنطقة في العام الماضي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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