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وزير الخارجية الامريكية يزف بشرى للسودانيين 

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السبت 15 فبراير 2020

بحث رئيس الوزراء،عبدالله حمدوك، مع وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، العلاقات الثنائية بين  البلدين.

وأمن الجانبان في لقاء على هامش مؤتمر ميونيخ للامن اليوم (السبت) العمل على تطوير العلاقات.

وقال وزير الخارجية الامريكي، أن التسوية التي عقدها السودان في ملف تعويضات اسر ضحايا المدمرة (كول) خطوة هامة وتفتح مجالات واسعة لعلاقات ثنائية لا تحدها قيود اجرائية او قانونية في تعزيز العلاقات وتطويرها بين البلدين.

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وأكد بومبيو بحسب (وكالة السودان للانباء) دعم الولايات المتحدة للتطورات الهامة في الساحة السياسية السودانية.

 واعرب عن أمله ان يتمكن السودان من اجتياز هذه الفترة الهامة من تاريخه لتلبية تطلعات وطموحات شعبه  التواق الي حكم ديمقراطي رشيد ومستدام.

ومن جانبه عبررئيس وزراء السودان، عن أمله في ان يسهم التقدم المحرز في ملف التسويات في تسريع عملية رفع أسم السودان من القائمة الامريكية للإرهاب.  

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