ماذا سيعرض وزير المالية في اجتماعات شركاء السودان في أستوكهلم؟

السبت 15 فبراير 2020

يرأس وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي وفد بلاده في أعمال الدورة الثالثة لاجتماعات شركاء السودان في التنمية التي تُعقد في العاصمة السويدية يومي 17 و 18 فبراير الحالي.



وقال البدوي الذي توجه إلى أستوكهلم اليوم، إنه من المقرر أن يُعرض أهم المشروعات التنموية التي يرغب السودان في تمويلها من قِبل المَانحين.

وأكد في تصريح قبيل مغادرته أهمية التّنسيق مع الدول المانحة في إدارة الموارد والبرامج بغرض زيادة الفاعلية والاستفادة منها لمُواكبة مُتغيِّرات المرحلة المقبلة.