أنصار المعزول البشير يهددون بتحويل السودان إلى جحيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هدد أنصار الرئيس المعزول عمر البشير، بتحويل السودان إلى جحيم حال أقدمت السلطات على تسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي في إقليم دارفور غربي البلاد.

وأظهر (مقطع الفيديو) تم تداوله على نطاق واسع وقفة احتجاجية لأنصار البشير للمطالبة بعدم تسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية، وقال أحدهم في خطابه وسط تكبيرات أنصار الرئيس المخلوع : “إذا تم تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية سنحول هذه البلاد إلى جحيم”، وأضاف قائلًا : “إن أي محاولات لتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية ستكون نهاية لقوى الحرية والتغيير”.

وطالب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات الأمنية بالقبض على الشخص في مقطع الفيديو وتدوين بلاغات في مواجهته كما طالبوا بتعجيل تسليم المطلوبين إلى محكمة الجنايات الدولية.

وكان محامي البشير أبوبكر هاشم الجعلي قال في تصريحات صحفية سابقة إن الموافقة على تسليم البشير للجنائية ستكون سيئة العاقبة، واستطرد قائلاً : (لن يهدأ السودان أبداً، فالمطلوبون أمام المحكمة لهم أنصارهم وأهلهم وقبائلهم ومجاميع سياسية كثيرة ترفض مبدأ إحالتهم إلى المحكمة)، وقال : ” فلينظر العاقل إلى المآلات”.

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