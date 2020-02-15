المخلوع البشير يمثل أمام لجنة التحقيق في جرائم دارفور غدا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يمثل الرئيس المخلوع عمر البشير ، غداً الأحد ، أمام اللجنة المكلفة بالتحقيق في بلاغ جرائم الحرب التي ارتكبت في دارفور.

و كشفت مصادر موثوقة من هيئة الدفاع لصحيفة “الصيحة” الصادرة صباح اليوم أن إدارة سجن كوبر تسلمت خطاباً من مكتب النائب العام يفيد بإعلان البشير المثول أمام اللجنة.