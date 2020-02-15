اجتماعات لشركاء السودان في التنمية باستكهولم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توجّه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي إلى استكهولم للمُشاركة في الدورة الثالثة لاجتماعات شركاء السودان في التنمية والتي تُعقد يومي 17 و18 فبراير الحالي.

وتجئ أهمية الجولة لدور السودان الذي ظلّ يُقَدِّمه تجاه التنمية ودور المَانحين في دعمها، ومن المُقرّر أن يتم عرض أهم المشروعات التنموية التي يرغب السودان في تمويلها من قِبل المَانحين، كما سَتتم مُناقشة خُطة السُّودان لشبكات الحماية الاجتماعية التي تُموّل من قِبل الدولة، وأوضح الوزير أنّه تَمّ عَرض مشروع المُوازنة 2020م في الاجتماع التحضيري لوفد أصدقاء السودان الأسبوع المُنصرم، وأشار إلى أهمية التّنسيق مع الدول المانحة في إدارة الموارد والبرامج بغرض زيادة الفاعلية والاستفادة منها في هذه الجولة لمُواكبة مُتغيِّرات المرحلة المقبلة.

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