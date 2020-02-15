تجمع المهنيين: وزارة المالية تتراجع عن اتفاق عدم رفع الدعم 

السبت 15 فبراير 2020
قال تجمع المهنيين السودانيين، إن وزارة المالية تراجعت عن التفاهمات المتفق عليها بعدم اللجوء إلى اتخاذ اجراءات متعلقة برفع الدعم في الموزانة، وذلك على خلفية تحديد سعر تجاري للبنزين.
وإعتبر المسؤول الاقتصادي بالتجمع، محمد شيخون، في مؤتمر صحافي اليوم (السبت) الاجراءت قبول ضمني بشروط صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن المحروقات.
وأشار إلى أن هذه السياسات ستؤدي إلى ارتفاع الاسعار وتجفيف السوق من بعض السلع.
وقال شيخون ان قوى اعلان والحرية والتغيير سبق وان رفضت اتجاه الحكومة الاعتماد على القروض والمانحين من البنك الدولي.
واوضح ان البنك الدولي وضع امام الحكومة الانتقالية (5) شروط لتكون مؤهلة لتلقي القروض، رفع الدعم، زيادة الضرائب، وتعويم الجنيه السوداني، وتسديد الديون السيادية.
واتفقت الحكومة وقوى اعلان الحرية والتغيير، على ارجاء رفع الدعم في موازنة 2020، إلى حين عقد مؤتمر اقتصادي في مارس لمناقشة القضية.
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