قادة جنوب السودان يتفقون على إزالة عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام و الوحدة

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السبت 15 فبراير 2020
أعلن قادة جنوب السودان، اليوم السبت، عن العودة إلى نظام يقوم على أساس تقسيم البلاد إلى عشر ولايات وثلاث مناطق إدارية، مما يزيل عقبة رئيسية أمام تحقيق"السلام والوحدة في البلاد".
وأشار بيان رئاسي في صدر في جوبا عاصمة جنوب السودان اليوم، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم، إلى أن النظام الجديد سوف يتم تطبيقة فورا.
وقالت بلومبرج إن هذا البيان يأتى قبل موعد تشكل إدارة موحدة للبلاد في 22 فبراير الجاري بين الحكومة القائمة والمتمردين المعارضين لحكم الرئيس سلفا كير.
وكان اقتراح سابق قد تضمن الدعوة إلى تقسيم جنوب السودان إلى 32 ولاية.
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