مناوي يتهم الحرية والتغيير بإستمالة ”الحلو وعبد الواحد” لضرب بقية الحركات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال نائب رئيس الجبهة الثورية، مني أركو مناوي، إنّ محادثاتهم مع الحرية والتغيير التي تجري في جوبا تعثّرت، بسبب مطلب الجبهة الثورية بإعادة هيكلة المجلس المركزي للحرية والتغيير، وهو أعلى مؤسسة تتخذّ القرارات.

وأضاف مناوي في تصريحاتٍ لصحيفة التيّار الصادرة اليوم”السبت” أنّ نسبة تمثيل الثورية في المجلس المركزي أيضًا وقفت عقبة في المحادثات، حيث تطالب الثورية بتمثيل”40%” على الأقل لكنّ وفد الحرية والتغيير تمسّك بالأغلبية الميكانيكية وفقًا لمناوي.

واتهم نائب رئيس الجبهة الثورية”الحرية والتغيير” باستمالة”الحلو وعبد الواحد” لضرب بقية الحركات.

باج نيوز