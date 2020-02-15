الكشف عن معلومات مثيرة حول تخطيط خلية إرهابية لاغتيال سياسيين

الخليج 365:

كشفت جهات قانونية وسياسية، معلومات مثيرة بشأن تخطيط عناصر إرهابية جرى توقيف أحد منسوبيها بالخرطوم لتنفيذ عمليات تفجير واغتيالات وسط قادة سياسيين في قوى الحرية والتغيير والمجلس السيادي. وقال عضو التنسيقية المركزية لقوى الحرية والتغيير، عروة الصادق، لـ (سودان تربيون)، إن الخلية الإرهابية، كانت تستهدف أعضاء لجنة تفكيك نظام الإنقاذ، على رأسهم، وجدي صالح، وصلاح مناع، وطه عثمان، وعضو مجلس السيادة نائب رئيس اللجنة محمد الفكي سليمان. صحيفة الانتباهة المادة السابقة جبريل إبراهيم: الحكم الفدرالي هو الأصل وقائم الآن شكلاً وليس مضموناً المقالة القادمة عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 15 فبراير 2020م

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