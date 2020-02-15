جبريل إبراهيم: الحكم الفدرالي هو الأصل وقائم الآن شكلاً وليس مضموناً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أبدى رئيس حركة «العدل والمساواة» والأمين العام للجبهة الثورية، جبريل إبراهيم، تفاؤله بالتوصل لاتفاق سلام في وقت قريب، مقللاً في حوار مع «القدس العربي»، من تأثير الترتيبات الأمنية، رافضاً منع ترشيح من شارك في الفترة الانتقالية في الانتخابات المقبلة. وقال جبريل أن المفاوضات تسير بصورة طيبة، لكنها ليس بالإيقاع الذي يتوقعه المواطن والمراقب لأن الكثيرين يستسهلون مسألة التفاوض ويرجون نتائج سريعة في أيام قليلة. وأضاف جبريل: (إشكالات المال ستقف أمام الاتفاق، حتى لو وصلنا إلى اتفاق شامل من غير موارد ستكون هناك تحديات كبيرة في كيفية تنفيذ اتفاق يحتاج إلى مبالغ طائلة في التعويضات وإعادة الإعمار وتوطين النازحين واللاجئين في أراضيهم الأصلية، وفي قضايا التسريح وإعادة الدمج وفي القضايا المختلفة. تنفيذ الاتفاق يحتاج إلى أموال طائلة وليس في الأفق ما يطمئن بأن هذه الأموال سترد إلى السودان، ولكنني مطمئن تماما أن بالإمكان الوصول إلى اتفاق سلام في وقت قريب).

وحول ما راتكب من جرائم في دارفور قال جبريل: (تعاملنا مع الجرائم بأكثر من مستوى، الأول أن يمثل المطلوبون من المحكمة الجنائية الدولية أمامها، وأن تتعاون الحكومة تعاملا كاملا غير محدود معها، وأن تلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 1593 الذي أحال قضية دارفور الى المحكمة في لاهاي. والمستوى الثاني، إنشاء محكمة خاصة للجرائم التي ارتكبت بتمويل خاص لتكون محكمة مستقلة قادرة على محاكمة من ارتكبوا الجرائم الأقل، وبالطبع، لا نستطيع أن نعالج كل المشاكل التي وقعت في دارفور عبر المحاكم، وبالتالي، في المرحلة الثالثة سيكون هناك طريق للمصالحة والاعتراف وإعادة السلم الاجتماعي). وأضاف جبريل: (إذا اختارت المحكمة الجنائية الدولية أن تحاكم المطلوبين في الخرطوم، فهي الجهة المعنية بمحاكمتهم، وإذا اختارت أن يذهب إليها الناس ويمثلوا أمامها في لاهاي أو في أي موقع آخر، فهذا من خيارات المحكمة الجنائية الدولية وليس في الأمر إشكال. لكن الأصل أن يحاكم هؤلاء أمام الجنائية، لأن الجرائم التي ارتكبوها لا يغطيها القانون الجنائي السوداني، لذلك المحكمة مختصة بالجرائم الكبرى مثل جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وبالتالي أين يحاكم الناس، هذا خيار المحكمة ولا مانع عندنا أن يحاكموا في السودان أو في لاهاي أو أي مكان تختاره المحكمة).

وحول موقف الحركة من الفدرالية والعودة لنظام الإقليم الواحد قال جبريل: (الحكم الفدرالي هو الأصل وقائم الآن شكلاً وليس مضموناً، والفدرالية التي لا تصاحبها قدرة مالية لا تعتبر صالحة، والأمر الآخر هنالك رغبة جامحة لكل السودانيين بالرجوع إلى نظام الإقاليم).

صحيفة الانتباهة