شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التقي رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم “السبت” على هامش قمة ميونيخ للأمن.

ولم ترد تفاصيل حول ما جرى من حديث خلال اللقاء، وما تم تناوله من بين حمدوك وبومبيو.

ويشارك حمدوك في أعمال مؤتمر “ميونخ الأمني” في دورته الـ(56) الذي تستضيفه مدينة ميونخ الألمانية خلال 14- 16 فبراير الحالي، بمشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات، لبحث التهديدات المحدقة بالسلم العالمى.

ويتناول المؤتمر التطورات في ليبيا ومنطقة الخليج العربي وشرق آسيا، ومنطقة الشرق الأوسط فيما ستكون التحديات العالمية الملحة موضع تركيز، خاصةً آثار السياسة الأمنية لتغير المناخ . باج نيوز المادة السابقة العلاقة مع العلاقة مع السعودية بين البشير والبرهان المقالة القادمة جبريل إبراهيم: الحكم الفدرالي هو الأصل وقائم الآن شكلاً وليس مضموناً

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يلتقي وزير الخارجية الأمريكي بميونخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.