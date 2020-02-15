العلاقة مع السعودية بين البشير والبرهان

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ارتبط النظام البائد بعلاقات غير واضحة مع السعودية ولم تكن الرياض تحترم النظام ولا رئيسه وظلت تطلب منه الايفاء بالتزامات معينة دون ان تفى له هى بعهودها ووعدوها بان تقوم بما يحتاجه ، وكان النظام السابق ذليلا ويقبل لنفسه الذل فهو يسير فى ركب السعودية ويقدم لها كل ماتطلبه منه وزيادة دون ان ينال اقل ما يرغب فيه بل ان الرياض لاتتحرج من النكوص عن وعودها له رغم إنها دون المطلوب لكن المخلوع ومن حوله ماكانوا يرفضون للرياض طلبا بل أنهم يبادرون لاتخاذ خطوات لم تطلب منهم لكنهم يرون انها تعجب السعودية ويقدرون أنهم بذلك ينالون رضاها ، وابرز مثال على ذلك القرار بقطع العلاقات الدوبلوماسية بإيران فى حين ان حلفاء الرياض والمقربين منها جدا لم يقدموا على خطوة مشابهة لخطوة الخرطوم مع ان حظوتهم من الرياض وعلاقتهم بها أقوى فهذه مصر تحتفظ بعلاقة مع إيران وللاخيرة قائم بالاعمال فى مصر اما الأمارات فلا مجال للحديث عن تحديد علاقتها مع إيران والكل يعرف حجم العلاقة بين البلدين ، ولم يقف نظام الانقاذ عند هذا الحد بل تماهى مع السعودية الى النهاية وارسل جنوده لحربها على اليمن وايضا لم ينل منها اقل ماكان يؤمل ، وظل السعوديون والاماراتيون والمصريون ينظرون اليهم باعتبارهم جزء من حركة الاخوان المسلمين المصنفة ارهابية عند هذه الانظمة ، والان جاء الفريق البرهان ليتحدث عن العلاقة المتينة والمتميزة بين السودان والسعودية ، وفى حديثه لصحيفة الشرق الاوسط وفى مايتعلق بالعلاقة مع السعودية نقرأ الخبر ادناه :

وصف الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، رئيس المجلس السيادي علاقات بلاده مع دول الخليج وكل المحيط الإقليمي بالجيدة ، وأنها تقوم على روابط مشتركة كثيرة، وتعززها المصالح، وعلاقتنا مع دول الخليج تقوم على الإخاء والاحترام المتبادل، والتنسيق المستمر في كل قضايا الإقليم والمنطقة العربية، ولا توجد توترات أو حتى بوادر توتر من أجل تحقيق أمن ورفاهية كل شعوب المنطقة. وقال البرهان ، في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” إن علاقتنا بالمملكة العربية السعودية ذأت خصوصية وإستراتيجية، وأعلن البرهان ، أنه سيزور الرياض قريباً تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز .

وللبرهان نقول عليك ان تغير نظرة السعوديين لحكومة السودان وتحويلهم من الطريقة التى كانوا يتعاملون بها مع البشير من الاذلال والاحتقار والا فستكون كالمخلوع البشير .