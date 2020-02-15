الثورة المنسية .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في الرابع عشر من فبراير عام 2011 خرج مواطنو البحرين يطالبون بالاصلاح السياسى والمجتمعى ورفعوا شعارات يتوافق عليها الجميع بمختلف توجهاتهم ورؤاهم بل انها مطالب يقرها المجتمع الدولى قاطبة ويعتبرها أساسية لايمكن العيش بدونها ، واذا علمنا ان شعب البحرين كان يطالب ببرلمان منتخب وحكومة تخضع لرقابة نواب الشعب ، وكانت المطالب تنادى بتعديلات فى قانون العمل والانصاف فى المرتبات والعدالة فى توزيع الخدمات ووضع حد للتجنيس القائم على فكرة التغيير الديموغرافى وغير ذلك من المطالب التى لايمكن لاى شخص ان يرفضها أو يصفها بما يشوهها اذا علمنا ان هذه جوهر مطالب الثورة استغربنا فى عدم مناصرة الهيئات الحقوقية لها لكن عندما ننتبه ان ال سعود ضد هذه الثورة لانهم يخشون من انتقال العدوى اليهم زال استغرابنا وادركنا مدى نفاق هذا المجتمع الدولى الكاذب .

خرج اهل البحرين يحتجون على حكومتهم ويطالبون بالاصلاح وكانوا فى احتجاجهم هذا يرفعون شعار الوحدة الوطنية ويهتفون بشعار يردده الصغار والكبار يقول : اخوان سنة وشيعة هذا الوطن ما نبيعه ، وهم بهذا الشعار يبطلون أى اتهام لهم بطائفية حراكهم وهو أول اتهام واجهته الثورة ولم يتأخر الحكم فى البحرين عن استخدام العنف المفرط مع المحتجين السلميين الذين رفعوا مطالب مشروعة لاخلاف عليها بين الناس ، ولم تكتف الحكومة فى المنامة ببطش شعبها والاغلاظ له وانما استعانت بالشقيقة الكبرى – المملكة العربية السعودية – التى دخلت الياتها العسكرية المدججة بالسلاح ووصلت فى ليلة واحدة الى وسط المنامة وفتحت نيرانها على المطالبين بحقوقهم المشروعة وكان هؤلاء الناس عزلا سلاحهم فقط الكلمة والتظاهر السلمى لكن بغلظة ووحشية غير مسبوقة تم ضرب المعتصمين والتنكيل بهم ولم يحرك العالم المنافق ساكنا وهو يرى الدماء البريئة تسفك والمطالب المشروعة يتم التنكر لها والابرياء يسقطون مابين قتيل وجريح .

واستمرت الثورة الشعبية فى البحرين تصر على تحقيق مطالبها والاستجابة لها وظل نظام الحكم يبطش بالابرياء ويصعد ضدهم فتراه يضيق على شعبه فيكون التعامل القاسى جدا مع العلماء ويتم سحب جنسيات البعض وابعادهم اضافة الى تشريد العمال والموظفين وطردهم من مواقع عملهم وسجن المئات والحكم باعدام مواطنين بل وحتى تنفيذ هذه الاحكام الجائرة والشعب يواصل ثورته والحكومة تواصل البطش والعالم يتفرج على هؤلاء الابرياء الذين يتعرضون لعنف الدولة المنظم.

.هذه الايام والثورة المنسية تدخل عامها العاشر فاننا نحيي شعب البحرين ونجدد تضامننا معه وتأييدنا لمطالبه المشروعة .