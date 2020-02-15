البرهان يغالط الواقع ويصر على الجريمة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

حملة واسعة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعى وعدد من الاشخاص فى الداخل والخارج عبروا عن رأيهم الرافض بشكل مطلق لاى تواصل واتصال مع الكيان الصهيونى الغاصب ، ولا يمكن اغفال عدد من الاحزاب والتيارات الفكرية والسياسية التى صرحت بشكل واضح لا لبس فيه عن معارضتها الخطوة الخيانية التى أقدم عليها الفريق أول عبد الفتاح البرهان و#لقاءالعار الذى جمعه ب #المجرمالسفاحنتنياهو ، كل هؤلاء وغيرهم رفضوا #جريمةالتطبيع إلا الفريق البرهان الذى لايتأثم من مجافاة الحقيقة والافتئات على السودانيين بالباطل وهو يقول فى كذبة مفضوحة ان غالب السودانيين مع التطبيع ولايعترض الا بعض المتطرفين وهذا الكلام واضح باطله بين فساده ولايمكن ان يصدق به حتى الغر الصغير ضعيف الفهم فكيف يريد منا البرهان قبول اباطيله هذه ؟

الفريق البرهان ادلى بهذا القول الباطل لصحيفة الشرق الاوسط وادناه عرض لاهم ما ورد فى حديثه بصورة اجمالية وسيكون واضحا جدا مخالفة الرجل الواقع وقوله غير الحق وادناه الخبر منقولا من بعض المواقع الاخبارية :

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن مجلس الوزراء سيتولى ترتيب الاتصالات المقبلة مع إسرائيل، وتولي العلاقات الدبلوماسية معها، بمجرد التوافق على قيامها، مشيراً إلى تشكيل «لجنة مصغّرة» لمواصلة بحث الأمر.

وأوضح البرهان في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، أن لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، في الثالث من الشهر الحالي، جاء «في إطار بحث السودان عن مصالحه الوطنية والأمنية»، لافتاً إلى أن «الاتصالات لن تنقطع، في ظل وجود ترحيب كبير وتوافق داخل السودان». وأكد أنه سيعمل لتحقيق مصالح السودان متى ما كان الأمر متاحاً.

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وشدد على أن تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل يلقى تأييداً شعبياً واسعاً، ولا ترفضه إلا مجموعات آيديولوجية محدودة، في حين تقبله بقية مكونات المجتمع.

كما كشف عن وجود دور إسرائيلي في قضية رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

وأعلن البرهان في اللقاء الذي تم داخل القصر الجمهوري في الخرطوم، أنه في انتظار اكتمال الإجراءات لتحديد موعد للذهاب إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترمب.

انتهى ما اردنا نقله من حديث الرجل ولانقول إلا انه كلام غير دقيق ولايمكن البناء عليه وهو يمثل أمنيات الرجل اكثر من كونه عرضا للحقيقة الظاهرة ولايخفى على الناس مجافاة حديث الفريق البرهان للواقع واصراره على الجريمة المنكرة .