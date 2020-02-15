تعديل موعد حفل هدى عربي في الرياض

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
عدلت الجهة المنظمة لحفلات الفنانة هدى عربي في المملكة العربية السعودية موعد حفل الرياض الذي كان مقرراً له أمس الجمعة إلى يوم 21 فبراير الجاري.
وكانت هدى قد وصلت للرياض يوم أمس الأول قادمة من كوريا الجنوبية، بعد أن أحيت حفلاً للجالية السودانية بمدينة سيول كرمت خلاله بالعضوية الفخرية للجالية.
يذكر بحسب صحيفة آخر لحظة، أن هدى عربي ستغني خلال جولتها الفنية في السعودية في مدينتي جدة والدمام.
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