اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

تعديل موعد حفل هدى عربي في الرياض

0 نشر
-- 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عدلت الجهة المنظمة لحفلات الفنانة هدى عربي في المملكة العربية موعد حفل الرياض الذي كان مقرراً له أمس الجمعة إلى يوم 21 فبراير الجاري.

وكانت هدى قد وصلت للرياض يوم أمس الأول قادمة من كوريا الجنوبية، بعد أن أحيت حفلاً للجالية السودانية بمدينة سيول كرمت خلاله بالعضوية الفخرية للجالية.

يذكر بحسب صحيفة آخر لحظة، أن هدى عربي ستغني خلال جولتها الفنية في السعودية في مدينتي جدة والدمام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعديل موعد حفل هدى عربي في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا