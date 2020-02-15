نسرين النمر.. تتصدر في آخر يوم للتصويت

الخليج 365 :

ذكرت المذيعة نسرين النمر ان برنامجها مسافرون الذي تم ترشيحه من قبل مهرجان الاعلام السياحي العربي وبعد ذلك تصدره لائحة برامج الدول المشاركة بتناول قضايا تلفزيون الواقع المعني بالارض والانسان وانه معني باظهار الحضارة والتاريخ وعكس الثقافات والتنوع.

وعن مواقفه الآن من التصويت قالت لصحيفة السوداني الدولية: اليوم يعد آخر وقت محدد للتصويت، وان البرنامج متصدر بفارق كبير على الثاني من منافسي برامج الدول المشاركة الاخرى.

وحتمت حديثها: اننا سعينا عبر برنامجنا “مسافرون” الى التعريف بترايخنا وحضارتنا ورموزنا وارضنا وانساننا واتمنى التوفيق للزميلة عفراء فتح الرجمن التي تنافس وتتصد ايضا بـ “الفيلم الوثائقي” وبالله التوفيق.