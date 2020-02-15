اليوغندي جمال سالم يفجّر مفاجأة ويرفض المشاركة مع الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : غاب اليوغندي جمال سالم حارس الهلال عن المشاركة مع الفريق أمام الأهلي عطبره في المباراة التي جمعت الفريقين امس لحساب الجولة،التاسعة عشر من منافسه الدوري الممتاز. حيث علمت (سودانا فوق) ان الحارس اليوغندي طالب بمستحقاته المالية بطرف الهلال شريطة العودة لمواصلة نشاطه وقد اضطر الجهاز الفني للهلال،بقيادة الفاتح النقر لاشراك الحارس البديل يونس الطيب في مباراة الأمس رغم ان اللاعب تواجد في التحضيرات النهائية لمباراة الاكسبريس. المادة السابقة عاجل..الكاردينال يفاجيء جمهور الهلال بمحكمة (كأس) المقالة القادمة خبير إقتصادي: الحكومة تسعى لتطبيق روشتة الصندوق الدولي

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