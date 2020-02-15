عاجل..الكاردينال يفاجيء جمهور الهلال بمحكمة (كأس)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : استأنف الهلال رسميا قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم( الكاف) والذي قضي بحرمانه من جمهوره لأربع مباريات وغرامة مائة ألف دولار وعشرة الف،دولار علي مسوؤل العلاقات العامة حسن محمد صالح وسلم الهلال اسئنافا اشتمل علي ثلاث أجزاء استعرض من خلاله التاريخ الطويل لظلم،الهلال من قبل( الكاف) والجزء الثاني اشتمل علي مخالفة العقوبة للقانون السائد والجزء الثالث السوابق القضائية التي تدعم قضية الهلال في الفيفا وكأس وقالت المصادر ان الكاردينال اوكل محامي برتغالي الجنسية اسمه بيدر ماكسيرنيها. المادة السابقة الكاف يضع لاعب الهلال العراقي عماد محسن في قائمة جديدة المقالة القادمة اليوغندي جمال سالم يفجّر مفاجأة ويرفض المشاركة مع الهلال

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