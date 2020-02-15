خبير إقتصادي: الحكومة تسعى لتطبيق روشتة الصندوق الدولي

الخليج 365 :

وصف الخبير الاقتصادي، مُستشار التمويل والاقتصاد عبد الله الرمادي، نهج الحكومة الجديدة بسياسة الخبز والوقود التجاري، بأنه التفافٌ ومُخادعةٌ لتطبيق روشتة صندوق النقد الدولي المُعتمدة على رفع الدعم وتعويم الجنيه.

قال الرمادي بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّ ما يجري رفع للدعم بصورة فيها تمويهٌ وتمرير جُرعة شائهة من الصندوق الدولي عبر المواطن، واعتبر ما يجري حالياً صورة من صُور المُخادعة والالتفاف حول المسألة.

وحذّر بأنّ ما حَدَثَ سيؤدي إلى إشعال نار التّضخُّم في الاقتصاد، وعَابَ على الحكومة تجريب المُجرّب الفاشل، وقَطَعَ بعدم جدوى تطبيق السياسات الخرقاء، ونوّه لوجود بدائل مُتاحة في الاقتصاد السوداني يمكنها إنقاذ الشعب بدلاً من اللجوء لروشتة البنك والصندوق الدوليين الفاشلة.