الكاف يضع لاعب الهلال العراقي عماد محسن في قائمة جديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حصل محترف الهلال العراقي عماد محسن علي الأغلى قيمة في الانتقالات الشتوية داخل القارة الأفريقية حيث تعاقد الازرق معه من نادي الزوراء العراقي في صفقة بلغت( ٣٥٠) الف دولار وضمت،القائمة عشرة لاعبين حيث تصدرها السنغالي أليو بادجي من رابيد فينا النمساوي الي الأهلي المصري بمبلغ ٢ مليون و٣٠٠ الف دولار وجاء لاعب الترجي التونسي الجزائري عبد الرحمن مزيان في المرتب

الثاني بصفقه بلغت مليون وأربعمائة الف دولار، واحتل عماد محسن الترتيب الثالث وجاء في الترتيب الأخير النيجيري إليمي سيكيرو من لوبي استارز النيجيري الي الملعب التونسي بمبلغ ١٢٠ الف دولار.