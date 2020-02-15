نزع مشاريع زراعية بمساحة 95 ألف و320 فدان

الخليج 365 : – أصدر اللواء الركن يس إبراهيم عبدالغني والي ولاية النيل الأزرق المكلف قرارا بالرقم (16) لسنة 2020م أول أمس الخميس قضى بموجبه نزع مشاريع زراعية تبلغ مساحتها 95 ألف و320 فدان (16 ألف فدانا من شركة نبتة الزراعية 79 ألف و320 فدان من منطقة الوادي الأخضر).

واستندت القرارات على الوثيقة الدستورية المادة (9) الفقرة (ب) -(3) ووجه الوالي وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية وضع القرار موضع التنفيذ.

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