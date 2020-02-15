استئناف في قضية قتيلي منصوركتي

تابعت مصادر الاجراءات التي ما زالت احداثها مستمرة وذلك في قضية مقتل الشقيقان عبد العزيز عوض فضل السيد وعبد الحفيظ واصابة شقيقهم الثالث رمزي بالجراح وذلك على اثر الحادثة التي وقعت بمنطقة منصوركتي.

Advertisements

وكانت ممثلة الاتهام بحسب صحيفة الدار الاستاذة عواطف احمدان قد تقدمت بطلب باحالة ملف البلاغ للتحقيقات الجنائية ببحري نسبة لما يتمتعون به من خبرات في التحري وكان اولياء الدم قد حضروا من منطقة منصوركتي وتسليم مذكرة للنائب العام ونسبة لرفض طلب تحويل البلاغ تقدمت الاستاذة عواطف باستئناف حددت فيه عدة نقاط قانونية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)