استئناف في قضية قتيلي منصوركتي

التاريخ: 15-فبراير-2020
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تابعت مصادر الاجراءات التي ما زالت احداثها مستمرة وذلك في قضية مقتل الشقيقان عبد العزيز عوض فضل السيد وعبد الحفيظ واصابة شقيقهم الثالث رمزي بالجراح وذلك على اثر الحادثة التي وقعت بمنطقة منصوركتي.
وكانت ممثلة الاتهام بحسب صحيفة الدار الاستاذة عواطف احمدان قد تقدمت بطلب باحالة ملف البلاغ للتحقيقات الجنائية ببحري نسبة لما يتمتعون به من خبرات في التحري وكان اولياء الدم قد حضروا من منطقة منصوركتي وتسليم مذكرة للنائب العام ونسبة لرفض طلب تحويل البلاغ تقدمت الاستاذة عواطف باستئناف حددت فيه عدة نقاط قانونية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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