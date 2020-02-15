سرقة سيارة مرافق مريض من أمام مستشفى الذرة

التاريخ: 15-فبراير-2020
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نفذ مجهول عملية سرقة سيارة بوكس موديل (81) من مرافق لمريض سرطان من أمام مستشفى الذرة بشندي.
ووفقاً لمصدر فإن صاحب العربة البوكس كان يرافق مريضاً بمستشفى الذرة والذي أوقف سيارته في المساء، وعند الساعة الثامنة صباح اليوم الثاني توجه إلى مكان البوكس وتفاجأ بعدم وجوده.
وبحسب صحيفة المجهر، قام بتدوين بلاغ تحت المادة (174) السرقة وفور تدوين البلاغ تم تكوين تيم من المباحث وكثفت شعبة مباحث شندي جهودها للقبض على اللص.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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