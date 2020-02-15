شرطة محلية بحري تمشط الاحياء بالدوريات

التاريخ: 15-فبراير-2020 فى : حوادث 5 مشاهدة تقوم الدوريات الشرطية بعمل كبير في منع الجرائم وتمشيط دائرة الاختصاص مما ادى الى خلو المحلية من بلاغات عصابات النيقرز المتفلتة وذلك بفضل توجيهات الفريق شرطة خالد بن الوليد مدير شرطة ولاية الخرطوم. Advertisements وايضا بمتابعة مدير شرطة محلية بحري العميد حسن كيتان واهتمام الضباط بتنفيذ العمل المعني بحسب صحيفة الدار مما ادى الى تلاشي البلاغات المزعجة ويعود الفضل في ذلك للدوريات الشرطية الليلة بدائرة الاختصاص.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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