خطف “مخلاية” من تاجر بداخلها (300) ألف جنيه

التاريخ: 15-فبراير-2020
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خطف شابان يستقلان دراجة بخارية “مخلاية” من تاجر بداخلها مبلغ (300) ألف جنيه وذلك بولاية القضارف.
وطبقاً لمصادر، فإن التاجر كان يقود عربته، وعندما نزل منها قام الشابان بخطف “المخلاية” وحاول الأخير مطاردتهما بيد أنهما تمكنا من الهرب.
وفور وقوع الحادث بحسب صحيفة المجهر، تم إبلاغ الشرطة بالحادثة، وعلى الفور باشرت شرطة ومباحث الولاية ملاحقة المتهمين وتمكنت من استرداد المبلغ في اليوم نفسه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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