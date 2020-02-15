شذى عبد الله: لا بد ان نرتقى لمستوى الاغنية الرصينة

قالت المطربة الشابة شذى عبد الله انها حريصة على تكوين شخصيتها الفنية من خلال اعمالها الخاصة وتجاوز مرحلة التقليد حتى يظهر الفنان باعماله المقنعة للناس. Advertisements وقالت انها متأثرة بالفنانين الكبار الذين شكلوا وجدان الشعب السوداني لذلك فهي حريصة على تقديم اغنيات خاصة ذات معنى ومضمون وقيمة لان الفن مسؤولية وليس مجرد سعي وراء الشهرة والمال. وطالبت زملائها الفنانين بالحرص على تجويد الاعمال المقدمة حتى يكون الجيل الحالي امتداداً حقيقيا للاجيال السابقة التي قدمت اعمالاً خالدة، واشادت شذى بحسب صحيفة الدار لحرصها على ملاحقة كافة الاحداث التي تهم المشاهد السوداني وتلبي طموحاته.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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