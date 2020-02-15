عقوبات مالية لسائقين عرقلا حركة السير في كبري المنشية

التاريخ: 15-فبراير-2020
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فرضت محكمة جنايات الجريفات وأم دوم برئاسة القاضي فخر الدين عبد العظيم عقوبة مالية بلغت (1000) جنيه لشابين لكل منهما وفي حال عدم الدفع السجن شهراً وذلك بمخالفة نص المادة (77) المتعلقة بالإزعاج العام.
يذكر في البلاغ بحسب صحيفة المجهر، أن نقاشاً دار بين المتهمين أثناء قيادة كل منهما سيارته الخاصة، ودخل أحدهما في طريق الآخر بطريق كبري المنشية بشرق النيل مما نتج عن ذلك حدوث شجار بينهما وعرقلة السير وتسبب ذلك في الإزعاج العام، على ضوء ذلك تم اقتيادهما لقسم شرطة الجريف وبالتحري معهما وعقب الفراغ أمرت النيابة بتقديمهما للمحاكمة التي أوقعت الحكم أعلاه بعد إقرار كل منهما بتهمته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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