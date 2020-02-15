ملثمان يقتحمان منزلاً وينهبان سيدة تحت تهديد السلاح

اقتحم لصان ملثمان منزلاً ونهبا سيدة تحت تهديد السلاح الأبيض وذلك بضاحية حي النصر جنوب الخرطوم.

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وعلى خلفية البلاغ أن اللصين تسللا إلى المنزل وكان زوج السيدة مسافراً ودخلا غرفة الزوجة وشرعا في تهديدها بالسلاح الأبيض وإجبارها على إخراج المال والمجوهرات، بيد أنها رفضت ودخلت في حالة هستيرية من الصراخ، واكتفى اللصان بخطف هاتفها ولاذا بالفرار.

وعلى صراخها بحسب صحيفة المجهر، هب الجيران لنجدتها وعلى الفور تم تدوين بلاغ بقسم شرطة حي النصر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)