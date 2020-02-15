اسامة الشيخ يودع امريكا في رمضان

قال الفنان اسامة الشيخ ان رحيل الفنان عبد العزيز المبارك يعتبر حدثا مؤلما وحزينا للشعب السوداني، وقال ان الراحل تميز بصوت شجي متفرد وقدم اغنيات ذات اشكال لحنية وشعرية مختلفة من خلال حرصه على التعامل مع مدارس متعددة لذلك استطاع ان يوجد لنفسه مكانة عالية بين المطربين في الفترة التي ظهر فيها منتصف السبعينيات وهي تعتبر من ازهى فترات الغناء السوداني.
وقال اسامة الشيخ انه تأثر بعبد العزيز المبارك ضمن تأثره بذلك الجيل المنفرد الذي وضع اساس متين للفن السوداني. واعلن اسامة الشيخ خلال حديثه بحسب صحيفة الدار عودته من الولايات المتحدة الامريكية مطلع شهر رمضان القادم بعد غياب اكثر من خمس سنوات عن البلاد مشيرا الى انه رتب للقاء جمهوره من خلال حفل جماهيري.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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