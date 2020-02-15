اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

اسامة الشيخ يودع امريكا في رمضان

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

اسامة الشيخ يودع امريكا في رمضان

قال الفنان اسامة الشيخ ان رحيل الفنان عبد العزيز المبارك يعتبر حدثا مؤلما وحزينا للشعب السوداني، وقال ان الراحل تميز بصوت شجي متفرد وقدم اغنيات ذات اشكال لحنية وشعرية مختلفة من خلال حرصه على التعامل مع مدارس متعددة لذلك استطاع ان يوجد لنفسه مكانة عالية بين المطربين في الفترة التي ظهر فيها منتصف السبعينيات وهي تعتبر من ازهى فترات الغناء السوداني.

 

Advertisements

 

 

وقال اسامة الشيخ انه تأثر بعبد العزيز المبارك ضمن تأثره بذلك الجيل المنفرد الذي وضع اساس متين للفن السوداني. واعلن اسامة الشيخ خلال حديثه بحسب صحيفة الدار عودته من الولايات المتحدة الامريكية مطلع شهر رمضان القادم بعد غياب اكثر من خمس سنوات عن البلاد مشيرا الى انه رتب للقاء جمهوره من خلال حفل جماهيري.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اسامة الشيخ يودع امريكا في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا