متهم يسدد طعنة لشاب داخل صالة بلياردو

بمنطقة دار السلام مربع “50” وقع خلاف بين احد المتهمين والشاب محمد ابكر وهما صديقان الا انه وقع خلاف بينهما وتطور وقام المتهم بتسديد طعنة في صدر صديقه داخل صالة بلياردو ليقع المجني عليه وهو يبحر في بركة من الدماء.

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عندها قام اهالي الشاب المصاب بمساعدة الزملاء وفقاً لصحيفة الدار، قاموا باسعافه الى مستشفى ام درمان وحدة الاصابات والطوارئ بالاورنيك الجنائي وقد قرر الاطباء حجزه واجراء عملية لايقاف النزيف الذي تعرض له اثر الطعنة فيما تسعى الشرطة دائرة الاختصاص في القاء القبض على المتهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)