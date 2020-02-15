الكشف عن إجراء تحقيق في عضوية المريخ

التاريخ: 15-فبراير-2020
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كشف قيادي بنادي المريخ أنهم بصدد إجراء تحقيق عاجل بشأن عضوية النادي والممارسات التي شهدتها خلال الفترة الماضية، خاصة حول حصول بعض الشخصيات داخل النادي على أموال من عدد كبير من المريخاب بهدف استخراج عضوية لهم دون أن تدخل هذه الأموال خزينة النادي.
وكشف القيادي بحسب صحيفة آخر لحظة، عن تلقيهم العديد من الشكاوي لأعضاء دفعوا أموالاً في “قروبات واتساب” لاستخراج عضوية دون أن يحصلوا عليها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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