بعد فقدانه.. الشرطة تعثر على جثمان مواطن مدفون بجوار ترعة

يوم 14/1/2020 قام ابناء واسرة المواطن المفقود صلاح الصديق زين العابدين الشهير بـ “قندشة” بتدوين بلاغ بقسم شرطة الهلالية تحت المادة 51 اجراءات والفقيد من قبيلة الرفاعيين ويقطن في الهلالية مع زوجته الاولى وفي عد الشيخ مع زوجته الثانية بالهلالية بولاية الجزيرة .

وقد قام اصحاب مبادرة اهل الفزع برئاسة صاحبها مهند عبد القادر مع كل افراد اسرة الفقيد بحسب صحيفة الدار، في البحث عنه املا ان يعثروا عليه وبعد رحلة طويلة من البحث عثرت الشرطة على المفقود صلاح الصديق متوفياً ومدفوناً في “قيفة” عالية امام احدى الترع ويده خارج المقبرة عندها حضرت شرطة مسرح الجريمة ترافقهم شرطة الهلالية وقاموا بعمل اللازم ونقل الجثة لمشرحة ود مدني حيث قامت ادارة الطب الشرعي وبامر من النيابة العامة بتشريح الجثة لمعرفة اسباب الوفاة فيما تكثف شرطة الهلالية تحرياتها حول ملابسات الحادثة وبعدما قام مدير مشرحة مدني بتشريح الجثة تم تسليمها لذويها لمواراتها الثرى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)