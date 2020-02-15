بكري المدينة يتطلع لأول مشاركة في الدوري العماني اليوم

التاريخ: 15-فبراير-2020 فى : رياضة 9 مشاهدة يستعد المهاجم بكري المدينة لتسجيل ظهوره الرسمي الأول في مباريات الدوري العماني (عمانتل)، حينما يواجه فريقه ظفار عصر اليوم ضيفه النهضة لحساب الجولة (19) من الدوري. Advertisements ويحتل ظفار الترتيب الثاني برصيد (38) نقطة. وبحسب صحيفة الصيحة، كان مهاجم المريخ المعار لظفار سجل مشاركته الرسمية الأولى مع فريقه في مباراة الجزيرة الأردني بكأس الاتحاد الآسيوي ولعب كبديل في ثلث الساعة الأخيرة وقدم نفسه بشكل مميز وجد إشادة المدير الفني ورئيس النادي بعد أن أخرت مشكلة عقوبة الإيقاف مسألة ظهوره مع فريقه لحين وصول تأكيد من الاتحاد الدولي بأن عقوبة اللاعب محلية وتقتصر على السودان ولا تمنعه اللعب مع ظفار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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