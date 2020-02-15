مطالبة بـ (30240) جوال دقيق لجنوب كردفان

التاريخ: 15-فبراير-2020
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أكد مدير إدارة التجارة بوزارة المالية والقوي العامله بجنوب كردفان جمال مكي الحسب أن مطالبة الولاية من الحصة الفعلية لتوفير الدقيق تبلغ “30240” جوالا، وصل منها “9600” جوالا والكمية المتبقيه تصل خلال الأيام القليلة القادمة من بورتسودان الى كادقلى مباشرة لتغطية نسبة العجز.
وأشار جمال الى أن نسبة الاستهلاك الشهرى للولاية مايعادل “75600” جوال، والمتوفر منها أقل من “25%” آملا بأن المعالجات و التدابير التي اتخذت ترتفع إلى 50%. واضاف بحسب صحيفة الجريدة، أن الإدارة أعدت تقريرا مفصلا بعدد من المخابز بالولاية لديوان الحكم الإتحادي عبر أمانة حكومة جنوب كردفان لمعالجة المشكلة جذريا.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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