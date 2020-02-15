حمدوك: التحديات لن تعطل المسيرة وأولويتنا وقف الحرب اللعينة

قطع رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك بأن التحديات لن تعطل مسيرة التغيير. وقال حمدوك لدي مخاطبته الجالية السودانية بالعاصمة الألمانية برلين امس إن حكومة الفترة الانتقالية ورثت تركة ثقيلة من النظام البائد، واردف بتكاتف جميع قطاعات الشعب السوداني بما فيهم السودانيين بالخارج نستطيع أن نعبر هذه المرحلة ونؤسس لديمقراطية راسخة لبناء وطن شامخ.

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وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب صحيفة الجريدة، أن أولى أولويات الحكومة الانتقالية هي تحقيق سلام شامل ومستدام يوقف الحرب اللعينة ويضع حداً لمعاناة المواطنين بمعسكرات النزوح واللجوء، وأكد ان المفاوضات الجارية بجوبا تمضي بصورة جيدة وفي حال استمرارها على هذا النحو ستقود إلى تحقيق السلام في فترة وجيزة.

وأبان رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة الانتقالية تبذل قصارى جهودها لتجاوز مسألة التحدي الاقتصادي وغلاء المعيشة، داعياً في هذا الصدد السودانيين بالخارج لتوظيف إمكانياتهم وخبراتهم للمساهمة في تجاوز تحديات المرحلة ودفع جهود التنمية بالبلاد ،واثنى حمدوك على تفاعل الجاليات السودانية بالخارج مع قضايا الوطن، والدور الذي لعبه السودانيون بالخارج في انتصار ثورة ديسمبر المجيدة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)