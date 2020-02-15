كبلو: سفراء دول أوروبية طلبوا من الحكومة رفع الدعم

كشف عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير صدقي كبلو عن عقد سفراء دول أوروبية في السودان اجتماعات بجهات سياسية لإقناعها بضرورة رفع الدعم فوراً ، واستبعد في الوقت ذاته دعم أصدقاء السودان الحكومة الانتقالية الا بتوصية من البنك الدولي وتنفيذ شروطه المتمثلة في تحرير الاقتصاد.

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وقال كبلو بحسب صحيفة الجريدة، ان ذلك يضع المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأوروبي امام مشكلة حقيقية بإعتبار أن الجماهير في اوروبا والبرلمان الاوروبي تطالب بدعم الديمقراطية في السودان وفي أسرع وقت ممكن، مؤكدا بأنهم في قوى التغيير لا يريدون من اصدقاء السودان دعم في قطاع الاستهلاك المتمثل في البترول ومشتقاته والقمح، بل يريدون دعما لإعادة البنية التحتية والمشاريع الانتاجية، وأردف لا نريد تكرار أخطاء النظام السابق بالاعتماد على المنج والقروض للأستهلاك.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)