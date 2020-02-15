خوجلي يؤكد أهمية إدارة الأدلة الجنائية

التاريخ: 15-فبراير-2020 فى : أخبار 8 مشاهدة أكد اللواء ركن مالك الطيب خوجلي، والي ولاية شمال دارفور المكلف أهمية إدارة الأدلة الجنائية والدور الخدمي الكبير الذي تضطلع به خدمة لإنسان الولاية. Advertisements جاء ذلك خلال زيارته وفقاً لصحيفة السوداني الدولية، لمبنى إدارة الأدلة الجنائية بحاضرة الولاية بمدينة الفاشر يرافقه اللواء شرطة دكتور عماد عبدالرحمن سلمان مدير شرطة ولاية شمال دارفور العميد شرطة سر الختم حمزة مدير دائرة الشؤون العامة و مدراء الدوائر والإدارات العامة والمتخصصة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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