التاريخ: 15-فبراير-2020
4 مشاهدة
قررت لجان الخدمات و المقاومة بحي ديم النور غرب بولاية القضارف ايقاف الخطاب السياسي بخطب الجمعة وبحسب الخطاب الذي تحصلت مصادر على نسخة منه فان لجان الخدمات و المقاومة بحي ديم النور غرب بالقضارف أبلغت لجنة مسجد أبوبكر الصديق استنادا على سلطاتها وتوجيهات وزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح بقرار ايقاف الخطاب السياسي في خطب الجمعة ووجهت لجنة المسجد بالزام الخطيب بذلك.
وشددت على ضرورة عدم الزج بالخلافات السياسية داخل المساجد، وقالت بحسب صحيفة الجريدة، من الملاحظ إنه يتم في صلاة الجمعة استغلال المنابر لاغراض سياسية مجافية بذلك الغرض من صلاة الجمعة التي يفترض ان تحث خطبتها المصلين على مكارم الأخلاق والدعوة للفضيلة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واردفت لكن مايحدث الان في المساجد عبارة عن خطب سياسية وانتقاد للحكومة الانتقالية التي جاءت بدماء الشعب الطاهرة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر لجان مقاومة بالقضارف تقرر منع الخطاب السياسي بخطب الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.