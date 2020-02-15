تجار ودمدني يشكون فوضى الاسعار

التاريخ: 15-فبراير-2020
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طالب تجار بسوق ودمدني ضبط فوضى أسعار السلع الإستهلاكية خاصة سلعة السكر .
وكشف التاجر عبدالوهاب محمد فى حديثه لصحيفة الجريدة، أمس عن تذبذب أسعار السكر ، وأرجع ذلك لانخفاض الجنيه أمام الدولار وفوضى الشركات بجانب احتكار بعض التجار للسكر ، ووصف تلك الزيادات بغير المنطقية ، وشدد على ضرورة التفات الأجهزة الرسمية للحد من تفلت الاسعار وأحكام دورها الرقابي ولفت الى ان المواطن هو من يتجرع مرارة ارتفاع الاسعار ، و شدد عدد من مواطني ودمدني على ضرورة إيقاع أقصى العقوبات على كل من تثبت إدانته باحتكار السلع وتخزينها تماشيا مع مطلوبات الثورة ، وأكدوا على ضرورة اجتثاث فلول النظام البائد لاستمرارهم في المتاجر ة بمعاش الناس.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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