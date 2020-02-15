اغلاق حدود السودان مع ليبيا وافريقيا الوسطى

التاريخ: 15-فبراير-2020
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قرر المجلس السيادي، إغلاق الحدود بين السودان وليبيا وأفريقيا الوسطى، وحول الاجراءات الخاصة بالمركبات غير المقننة اعلن الوالي عن اغلاق الحدود بين البلاد ودولتي ليبيا وافريقيا الوسطى وفقاً لموجهات قرار مجلس السيادة الانتقالي بهذا الشأن.
مشيراً بحسب صحيفة السوداني الدولية، الى ان شرطة الجمارك في الولاية تمكنت من اكمال الاجراءات الخاصة بحصر المركبات غير المقننة وتعمل حالياً على اصدار الاشعارات لسداد الرسوم المقررة لكل مركبة، وأردف قد تمتد هذه الفترة لمدة قصيرة” مشدداً على مصادرة المركبات غير القانونية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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