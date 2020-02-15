السماح لشركة تعدين بنقل (الكرتة) بين المحليات يُثير جدلاً

أثار سماح مدير شركة الموارد المعدنية التابعة لقطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين لإحدى الشركات العاملة في مُعالجة مُخلّفات التعدين (الكرتة) بنقل المُخلّفات من مَحليةٍ لأخرى، أثار جَدَلاً حول القرار.

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وبحسب موقع صحيفة الصيحة، فإنّ هذه الخطوة تمثل تحدياً وتجاوُزاً واضحاً للتشريعات والقرارات التي تمنع نقل مُخلّفات التعدين بين الولايات والمحليات المُختلفة لما فيه من أضرارٍ بيئيّةٍ وأضرار لشركات أخرى تعمل في ذات المجال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)