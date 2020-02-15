البشير يواجه اتهامات جرائم حرب دارفور غداً

يمثل الرئيس المخلوع عمر البشير غداً الأحد أمام اللجنة المكلفة بالتحقيق في بلاغ جرائم الحرب التي ارتكبت في دارفور.

وكشفت مصادر من هيئة الدفاع أمس، أن إدارة سجن كوبر تسلمت خطاباً من مكتب النائب العام يفيد بإعلان البشير للمثول أمام اللجنة، وأوضحت أن البلاغ مفتوح منذ 2006م.

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وقالت المصادر إن الخطاب لم يوضح ماهية اللجنة ومن الذي شكلها، والاتهامات الموجهة، والجرائم المنسوبة للبشير، وأضافت: “كل ذلك غير معروف”، وأكدت أن البشير سيمثل غداً وفقاً للخطاب المرسل إلى إدارة سجن كوبر، وأضافت المصادر بأن جرائم دارفور فيها أطراف كثيرة، منهم حاملو سلاح وفيها نزاع قبلي، بجانب تداخل من مكونات الأجهزة الأمنية كالشرطة والجيش والأمن وأطراف من الضحايا.

وبحسب صحيفة الصيحة، تساءلت المصادر عن ما هو المنطق في القفز إلى اتهام البشير رأساً بالجرائم في دارفور، وأشارت لوجود أطراف أخرى كالضحايا وهل هم مقاتلون أو مدنيون أم كانوا ضحية لمعركة طرفين أو تصرفات بعض المدانين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)