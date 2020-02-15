(250) بالةقطن انتاج محلج الدمازين المنشاري يومياً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شاركت شركة الثمر الداني للاستثمار المحدودة (المشغل لمحلج الدمازين المنشاري) في المعرض التجاري الاستثماري الثالث الذي تنظمه وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية وذلك بغرض التعريف والترويج لمنتجات المحلج.

وقالت وديعة عبدالنبي مسؤول الجناح بالمعرض لـ(سونا) خلال تفقدها المعرض إن المحلج ينتج 250 بالة في اليوم ويعمل بنظام الورديتين بجانب دخول الشركة في مجال الاستثمار الزراعي وذلك بزراعة القطن في مساحات واسعة بهدف توفير القطن للمحلج وتشجيع المزارعين لزراعة القطن بالإضافة لمساهمات الشركة في المسؤولية المجتمعية.

وأضافت وديعة أن منتجات المحلج تتمثل في القطن المحلوج ويصدر لعدد من الدول بجانب مد مصانع الزيوت ببذرة القطن بعد عملية الحلج وتوفير التقاوى للزراعة.

وأضافت وديعة أن مشاركة الشركة في المعرض أسهمت في تعريف المواطنين وزوار المعرض من داخل وخارج الولاية بمنتجات الشركة وتضمن الجناح عروض مميزة تتمثل في الملبوسات بمختلف انواعها و المصنعة من انتاجية محلج الدمازين المنشاري.

الجدير بالذكر أن جناح شركة الثمر الداني شهد اقبال كبير من الزوار وعدد من المسؤولين على رأسهم اللواء الركن ياسين إبراهيم عبدالغني والي ولاية النيل الأزرق المكلف واللواء شرطة الوليد أحمد مدني مدير شرطة الولاية ود يوسف سليمان وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية المكلف بجانب محمد دوكة مدير مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية فرع الولاية.