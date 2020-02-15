المريخ وأبو عنجة تحت الضغط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سيكون ملعب الخرطوم الدولي ذو العشب الصناعي في السادسة والنصف من مساء اليوم”السبت” على موعدٍ لمباراةٍ مهمة في بطولة الدوري الممتاز تجمع بين المريخ الخرطوم ونظيره هلال الفاشر ضمن المرحلة الـ”20″.

وتعدّ المباراة ذات أهداف مشتركة لكلا الفريقين، بعد خسارتهما في المرحلة السابقة، فالمريخ تلقى ضربة موجعة أمام أهلي شندي، فيما عاد هلال الفاشر خاسرًا من ملعب بورتسودان أمام حي العرب.

ولن يكون بإمكان المريخ أنّ يفقد نقاطًا إضافية في جولة اليوم بعدما استفاد منافسه الهلال من المزاحمة على الصدارة.

وسيلعب المريخ لقاء اليوم وجهازه الفني يواجه انتقاداتٍ، في وقتٍ أشارت فيه الأنباء إلى أنّ المجلس الأحمر يرغب في إعادة رمزي العرفاوي ليشرف على الفريق.

وأحداث المرحلة السابقة من منافسة الدوري الممتاز ستضع مدرب المريخ جمال أبو عنجة تحت الضغط لاسيما بعد الأصوات العالية التي طالبت برحيله.

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وفقد”الأحمر” تحت إشراف المدرب جمال أبو عنجة ما يقارب الـ”8″ نقاط، غير أنّ الفريق حافظ على تواجده في مقدمة الترتيب.

ويتوقّع أنّ يشارك في جولة اليوم اللاعب سيف تيري الذي غاب عن المشاركة لعدم الجاهزية لا سيما وأنّه كان محتجزًا لدى السلطات.

ومن المحتمل أنّ يدفع الجهاز الفني بقيادة جمال أبو عنجة في جولة اليوم بكلٍ من منجد النيل، رامي كرتكيلا، صلاح نمر، جدو كومر، أحمد طبنجة، ضياء الدين محجوب، أبو القاسم عبد العال، التش، رمضان عجب، الريح علي وسيف تيري.

وفي المقابل، يخوض هلال الفاشر المباراة وفي جعبته”23″ نقطة، ويتواجد في المركز العاشر.

ويتطّلع الفريق الشهير بـ”الخيالة” إلى مواصلة الانتفاضة في الدوري الممتاز، والتقدّم أكثر في المنافسة.

وهلال الفاشر، سيعمل على تعويض خسارته في المرحلة السابقة أمام حي العرب بورتسودان وتحقيق نتيجة إيجابية.